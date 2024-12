Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auseinandersetzung vor und nach Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

Am Freitag, dem 01.12.2024 ereignete sich im Erfurter Stadtteil Krämpfervorstadt ein Verkehrsunfall, von welchem sich der Unfallverursacher verbotswidrig entfernte. Das flüchtende Fahrzeug sowie der 40-jährige Fahrer konnten schnell gefunden und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht nur unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand, sondern auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Als die Beamten etwas genauer hinschauten, staunten sie nicht schlecht, als sie feststellten, dass der Unfallfahrer kurz zuvor an einer handfesten Auseinandersetzung am Erfurter Anger beteiligt und auch von dieser zunächst unerkannt geflüchtet war.

Noch während die Beamten den Mann kontrollierten, erschien der Rivale vom Erfurter Anger samt Gefolge und versuchte die Auseinandersetzung fortzusetzen. Hierbei wurde die 27-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Durch das beherzte und robuste Einschreiten der Beamten, konnten beide Parteien getrennt und weiterer Schaden verhindert werden. (BB)

