Polizei Bochum

POL-BO: Bochumer (23) am Langendreer S-Bahnhof ausgeraubt: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Ein 23-jähriger Bochumer ist am späten Samstagabend, 24. August, am Langendreer S-Bahnhof in Bochum ausgeraubt worden. Die Polizei fahndet nach mehreren Tatverdächtigen und sucht Zeugen.

Gegen 23.30 Uhr hielt sich der 23-Jährige mit zwei weiteren Bochumern (20, 47) an dem Bahnhof an der Hauptstraße auf. Nach Angaben der Bochumer sei dann eine zehnköpfige Gruppe an sie herangetreten und habe das Trio umkreist. Mehrere Personen haben dem 23-Jährigen seinen getragenen Schmuck vom Körper genommen und seine Jacke entwendet. Anschließend sei die Gruppe in Richtung des Kulturzentrums am Bahnhof Langendreer geflüchtet.

Die drei Bochumer gaben an, dass die Gruppe aus acht Männern und zwei Frauen bestanden habe. Augenscheinlich habe es sich um "Punks" gehandelt. Eine männliche Person habe Dreadlocks getragen.

Wer hat etwas beobachtet und kann helfen?

Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-8205 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell