POL-BO: Trike kollidiert mit geparktem Pkw: Gelsenkirchener (55) schwer verletzt

Witten, Bochum (ots) - Zu zwei Alleinunfällen mit schwer verletzten Personen ist es in den vergangenen Tagen in Witten und Bochum gekommen. Zunächst verletzte sich eine 33-jährige Düsseldorferin, als sie am Freitag (23. August) gegen 16.30 Uhr in Witten-Heven mit einem E-Scooter die Luhnsmühle in Richtung Querenburger Straße befuhr. Auf Höhe der Hausnummer 8 ...

