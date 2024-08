POL-BO: "Wohnungs-Einbruchs-Radar" - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Witten (ots) - Nach einem Einbruch in ein Restaurant an der Bahnhofstraße 44 in Witten sucht die Polizei Zeugen. Der unbekannte Tatverdächtige verschaffte sich am Donnerstagmorgen, 22. August, um 2.30 Uhr über den Lieferanteneingang Zugang zu den Räumlichkeiten, entwendete die Kassenlade samt Wechselgeld und flüchtete in unbekannte Richtung. Das Regionalkommissariat 33 ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 ...

