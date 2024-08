Polizei Bochum

POL-BO: Ladendiebstahl: Wer kennt diesen Mann?

Bochuum (ots)

Nach einem Ladendiebstahl im Bochumer Stadtzentrum veröffentlicht die Polizei mit richterlichem Beschluss Bilder einer Überwachungskamera. Die Ermittler fragen: Wer kennt diesen Mann?

Die Fotos des Gesuchten finden Sie im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/143987 Hinweis: Wenn der Link ins Leere führt, ist die Fahndung erledigt

Der Vorfall hat sich am 29. Mai gegen 15.50 Uhr in dem Drogeriemarkt an der Castroper Straße 202-210 in Bochum ereignet. Der Täter entwendete sieben Parfümflakons. Dabei wurde er gefilmt.

Das Regionalkommissariat (KK 31) bittet unter der Telefonnummer 0234 909-8105 (-4441 außerhalb der Bürodienstzeiten) um Hinweise auf den gesuchten Mann.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell