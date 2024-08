Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfälle in Witten und Bochum - zwei Frauen schwer verletzt

Witten, Bochum (ots)

Zu zwei Alleinunfällen mit schwer verletzten Personen ist es in den vergangenen Tagen in Witten und Bochum gekommen.

Zunächst verletzte sich eine 33-jährige Düsseldorferin, als sie am Freitag (23. August) gegen 16.30 Uhr in Witten-Heven mit einem E-Scooter die Luhnsmühle in Richtung Querenburger Straße befuhr. Auf Höhe der Hausnummer 8 stürzte die Frau ohne Fremdeinwirkung zu Boden und wurde anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am frühen Samstagmorgen (24. August) verletzte sich dann eine alkoholisierte Radfahrerin in Bochum-Langendreer.

Gegen 0.20 Uhr befuhr die 47-jährige Frau aus Bochum die Hauptstraße in Fahrtrichtung Langendreer Markt. Auf Höhe der Hausnummer 158 verlor die Frau ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über ihr Fahrrad, stürzte zu Boden und verletzte sich so schwer, dass sie ebenfalls mittels Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille, im Krankenhaus wurde der Frau eine Blutprobe entnommen.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell