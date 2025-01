Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Reisende lässt ihr Gepäck unbeaufsichtigt stehen und löst Polizei-einsatz aus

Bild-Infos

Download

Halle (Saale) (ots)

Am Mittwoch, den 22. Januar 2024 bemerkte eine Streife der Bundespo-lizei um 18:38 Uhr auf Bahnsteig sechs/sieben im Hauptbahnhof Halle (Saale) drei herrenlose Gepäckstücke. Die beiden rosa und schwarzen Hartschalenkoffer und ein Beutel standen auf dem besagten Bahnsteig, auf dem sich keine Reisenden befanden. Da die Trolleys nicht einsehbar waren, sperrten die feststellenden Beamten den Bereich ab und forderten einen Sprengstoffspürhund an. Dieser traf kurz darauf ein und zeigte kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten, so dass die Gepäckstücke als ungefährlich eingestuft werden konnten. In der Zwischenzeit meldete sich eine Frau bei den Einsatzkräften und erklärte, dass es sich um ihr Reisegepäck handelte. Die 26-Jährige entschuldigte sich, gab den Inhalt der Koffer an, welche im Anschluss darauf gemeinsam geöffnet wurden. Aufgrund der Aussagen der aus Kamerun Stammenden konnte ihr das Gepäck zweifelsfrei zugeordnet werden. Es handelte sich lediglich um persönliche Gegenstände der Frau. Sie wurde durch die Bundespolizisten entsprechend belehrt und darauf aufmerksam gemacht, dass ihr Fehlverhalten eine Polizeikostenrechnung zur Folge haben kann. Durch den Polizeieinsatz kam es zu keinen Auswirkungen auf den Zugverkehr. Da es immer wieder zu derartig gelagerten Sachverhalten kommt, weist die Bundespolizei erneut alle Reisenden eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Gepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem aktuellen Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle meistens weitreichende Einschränkungen für andere Menschen zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell