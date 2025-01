Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 42-Jährige per Untersuchungshaftbefehl gesucht

Magdeburg (ots)

Bereits am Dienstag, den 21. Januar 2025 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 16:55 Uhr im Hauptbahnhof Magdeburg eine Reisen-de. Die sich anschließende fahndungsmäßige Überprüfung ihrer Perso-nalien im Informationssystem der Polizei ergab einen Untersuchungs-haftbefehl des Amtsgerichts Hamburg. Demnach ist die 42-Jährige drin-gend eines Diebstahls verdächtigt. Da sie unbekannten Aufenthaltes und flüchtig war, erging der Haftbefehl im November des vergangenen Jah-res. Diesen eröffneten die Bundespolizisten der Gesuchten und nahmen sie fest. Die Deutsche verbrachte die Nacht nach Absprache mit einer Bereitschaftsrichterin im Gewahrsam der Polizei und wurde am gestrigen Tag einem Haftrichter am Amtsgericht Magdeburg vorgeführt. Dieser bestätigte den Haftbefehl, so dass die Frau an eine Justizvollzugsanstalt übergeben wurde.

