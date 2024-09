Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Imbissanhänger angezündet - Wer kann Hinweise zum Täter geben?

Hannover (ots)

Am Montag, 09.09.2024, soll ein bislang unbekannter Täter einen in der Harmsmühlenstraße in Springe abgestellten Imbissanhänger in Brand gesetzt haben. Die Kriminalpolizei Hannover bittet die Bevölkerung um Hinweise auf den Täter.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover wurde der Polizei gegen 23:50 Uhr ein Vorfall in der Harmsmühlenstraße in Springe gemeldet. Ein aufmerksamer Zeuge hatte bemerkt, dass ein auf der Straße abgestellter Imbissanhänger qualmte und weißer Rauch aus dem Dachbereich aufstieg. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand löschen.

Die Ermittler des Kriminaldauerdienstes Hannover untersuchten den Imbissanhänger auf Brandspuren und gehen derzeit von Fremdverschulden aus. Ein bislang unbekannter Täter hatte offensichtlich versucht, den Imbissanhänger aufzubrechen und dann im Inneren des Anhängers Feuer gelegt. Der entstandene Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Hannover hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Feuer aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash

