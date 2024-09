Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover Triathlon am Maschsee: Polizei rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen am 07. und 08.09.2024 im Bereich des Events

Hannover (ots)

Vom Samstag, 07.09.2024, bis Sonntag, 08.09.2024, wird in der hannoverschen Südstadt rund um den Maschsee der jährliche Hannover Triathlon ausgetragen. Diese Veranstaltung zählt zu den größten Triathlon-Events in Deutschland und zieht zahlreiche Teilnehmende sowie Zuschauende an. Aufgrund der Größe der Veranstaltung und der damit verbundenen Straßensperrungen rechnet die Polizei Hannover in diesem Zeitraum mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Im gesamten Bereich rund um den Maschsee ist mit Verkehrsstörungen zu rechnen. Besonders betroffen ist das Rudolf-von-Bennigsen-Ufer. Hier werden an verschiedenen Kreuzungen Straßensperrungen eingerichtet, um die Sicherheit der Teilnehmenden und Zuschauenden zu gewährleisten.

Insbesondere folgende Kreuzungen und Straßen werden an beiden Veranstaltungstagen gesperrt:

- Rudolf-von-Bennigsen-Ufer/Riepestraße - Rudolf-von-Bennigsen-Ufer/Altenbeekener Damm - Rudolf-von-Bennigsen-Ufer/Geibelstraße - Rudolf-von-Bennigsen-Ufer/Kurt-Schwitters-Platz - Friedrichswall/Willy-Brandt-Allee - Friedrichswall/Culemannstraße

Die Polizei weist daher auf mögliche Wartezeiten im Verkehr hin und appelliert an die Bevölkerung, für die An- und Abreise auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad auszuweichen. /nash, ms

