POL-H: Schwerer Unfall auf der Bundesautobahn (A) 7: Pkw-Fahrer (55) lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

Ein 55 Jahre alter Skodafahrer ist am Sonntag, 08.09.2024, bei einem Verkehrsunfall auf der A 7 lebensgefährlich verletzt worden. Er hatte in Höhe der Anschlussstelle Anderten auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ereignete sich der schwere Verkehrsunfall gegen 21:50 Uhr auf der A 7 in Fahrtrichtung Hamburg in Höhe der Anschlussstelle Anderten. Der 55-Jährige aus Frankfurt am Main verlor auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Skoda Octavia. Der Pkw geriet ins Schleudern, prallte gegen die Mittelschutzplanke und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Dabei wurde der Fahrer aus dem Fahrzeug geschleudert. Der Mann erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte den 55-Jährigen zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde über die Parallelfahrbahn an der Anschlussstelle Anderten vorbeigeleitet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 27.000 Euro. / nash, rod

