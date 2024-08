Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorradfahrer stirbt nach Frontalzusammenstoß

Meinerzhagen (ots)

Um 5.20 Uhr befuhr ein Meinerzhagener (38) in einem Mini die L539 in Richtung Meinerzhagen. In der Ortslage "Ihne" beabsichtigte er laut Zeugen einen anderen Verkehrsteilnehmer zu überholen. Während des Überholvorgangs stieß er frontal mit einem 16-jährigen Meinerzhagener zusammen, der auf seiner Honda in Richtung Attendorn fuhr. Der junge Fahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die Landstraße ist zur Stunde voll gesperrt. Bei der Aufnahme des Verkehrsunfalls werden die hiesigen Beamten durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis unterstützt. (dill)

