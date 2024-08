Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Diebstähle aus Autos

Augsburg (ots)

----------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft -----------

Welden - In der Nacht auf Freitag (09.08.2024) kam es zu mehreren Diebstählen aus geparkten Autos. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest.

Gegen 03.00 Uhr beobachtete ein Anwohner zwei Männer, welche sich unerlaubt Zugang zu geparkten Autos verschafften, diese durchwühlten und mehrere Gegenstände entwendeten. Der Anwohner verständigte daraufhin die Polizei.

Die Polizei stoppte die beiden tatverdächtigen Männer im Alter von 23 und 26 Jahren im Rahmen der Fahndung in unmittelbarer Nähe und nahm diese fest.

Die beiden Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg am 10.08.2024 einem Richter am Amtsgericht Augsburg vorgeführt. Dieser erließ jeweils einen Haftbefehl u.a. wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und setzte diese in Vollzug. Die Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun gegen den 23-jährigen und 26-jährigen Mann.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können oder Personen, die selbst Opfer wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Die Polizei rät:

- Schließen Sie Ihr Fahrzeug immer ab. - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, Tankdeckel/-klappe, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. - Ziehen Sie den Zündschlüssel immer ab. - Lassen Sie keine Schlüssel unbeaufsichtigt.

Weitere Hinweise finden sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell