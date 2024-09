POL-H: Hannover-Burg: Radfahrerin nach Sturz lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots) - Am späten Montagabend, 02.09.2024, ist ein 43 Jahre alter Mann in seiner Gartenlaube in Hannover-Davenstedt von mehreren Angreifern bedroht und ausgeraubt worden. Die Polizei nahm vier der Tatverdächtigen noch am Tatort fest. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Hannover drangen gegen ...

mehr