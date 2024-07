Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Sonntag (14.07.2024), kurz vor 01.00 Uhr, ereignete sich auf der Landauer Straße in Höhe des Saalbau in Neustadt an der Weinstraße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Kind, das Mitfahrer in einem der beteiligten Pkw war, leicht verletzt wurde. Eine 39jährige Mercedes-Fahrerin befuhr die Landauer Straße aus Richtung Lambrecht kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte. In einer Rechtskurve kam sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Peugeot, in welchem sich neben zwei Erwachsenen noch zwei 6jährige Kinder befanden. Durch den Zusammenprall wurde der Peugeot um 180 Grad gedreht, der Mercedes kam nach links von der Fahrbahn ab und setzte auf einem Betonpoller auf. Ein Kind aus dem Peugeot wurde durch den Zusammenprall leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Da bei der Fahrerin des Mercedes Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde dieser ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von 1,39 Promille. Daher wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 14.000 Euro geschätzt.

