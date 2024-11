Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Fahrraddiebstahl, Zeugen gesucht

Zell am Harmersbach (ots)

In der Zeit zwischen Freitag 19 Uhr und Samstag 11 Uhr kam es zu einem Fahrraddiebstahl "Am Kindergarten". Das Mountenbike soll mittels Zahlenschloss auf dem Parkplatz des Besitzers gesichert gewesen sein. Ein bislang unbekannter Täter soll das Schloss aufgebrochen und das Zweirad entwendet haben. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach bitten Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07835 547490 zu melden. /em

