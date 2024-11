Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lauf - Unfallverursacher flüchtet, Zeugen gesucht

Lauf (ots)

Nach einer Unfallflucht am Dienstagnachmittag (12.11.2024) in der "Hornenbergstraße" sind die Beamten des Polizeireviers Achern auf der Suche nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher. Gegen 14:50 Uhr soll ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß geparkten Volvo beim Vorbeifahren am hinteren Stoßfänger gestreift haben und sich danach unerlaubt von der Örtlichkeit entfernt haben, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Bei dem Unfallverursacher handelt es sich vermutlich um einen älteren Herrn mit einer weißen Schirmmütze, der in Begleitung einer älteren Dame war und offenbar einen silbernen Renault mit schwarz-rotem Streifen führte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Achern unter der Telefonnummer 07841 7066-0 in Verbindung zu setzen. /em

