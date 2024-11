Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Verkehrsunfall

Appenweier (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montagmittag in der Sanderstraße. Nach ersten Erkenntnissen soll eine Ford-Fahrerin gegen 13 Uhr aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abgekommen sein. Die 76-Jährige wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von Hilfskräften der Feuerwehr befreit werden. Sie zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein nahgelegenes Klinikum verbracht. Die Aufräumarbeiten wurden gegen 15 Uhr beendet und die Straße wieder vollständig freigegeben.

