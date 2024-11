Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Nach einem Auffahrunfall am 12.11.2024 haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr eine 41-jährige Ford-Fahrerin gegen 18 Uhr auf der Elsässer Straße, als sie verkehrsbedingt anhalten musste. Der dahinterfahrende 46-jährige VW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr der Frau auf. Die 41-Jährige verletzte sich hierbei leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden am Ford beläuft sich auf rund 2.000 Euro, am VW auf rund 1.500 Euro. Nach Angaben von Zeugen könnte eine weitere Person mit einem metallicroten Pkw am Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein. Ihr circa 15 Jahre altes Kind soll auf dem Beifahrersitz gesessen sein. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Fahrerin des roten Pkw oder dem Vorfall machen können, sich unter der Telefonnummer 07851 893-0 beim Polizeirevier in Kehl zu melden.

