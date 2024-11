Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Nach Körperverletzung Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Nach einer Körperverletzung am Samstagnachmittag am Busbahnhof sind die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf der Suche nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter soll nach derzeitigen Erkenntnissen gegen 17 Uhr einen 31-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, nachdem dieser ihn beim Einstieg in die Buslinie 201 aus Versehen anrempelte. Der 31-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 20 Jahre alt, kurze braune Haare, 175cm, athletische/kräftige Statur, bekleidet mit blauer Jeans und dunkler Jacke. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer 07221 680-0 in Verbindung zu setzen. /em

