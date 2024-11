Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Flucht vor Kontrolle

Offenburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag soll ein bislang unbekannter Täter vor der Polizei geflüchtet sein und dabei einen Verkehrsunfall verursacht haben. Gegen 03:30 Uhr soll der Flüchtige mit seinem Peugeot auf der B28 in Richtung Straßburg mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Beim Erkennen einer eingerichteten Kontrollstelle bog er in die Kreisstraße in Richtung Auenheim ab und entzog sich so der Verkehrskontrolle. Beamte der Bundespolizei fahndeten anschließend im Grenzbereich nach dem Pkw und konnten das verunfallte Fahrzeug in der Hafenstraße auffinden. Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrzeugführer über den Kreisverkehr an der Eimündung Carl-Benz-Straße in die gegenüberliegende Leitplanke gefahren sein. Im Bereich der Unfallstelle konnten drei Insassen des Unfallfahrzeugs festgestellt und kontrolliert werden. Der Fahrer soll, nach Aussage der drei französischen Staatsbürgern, offenbar geflüchtet sein. Am Peugeot entstand ein Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

