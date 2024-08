Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: 86-jähriger Rentner stürzt in Kirchdorf (Deister) ins Gleis; Zeuge rettet ihn vor herannahender S-Bahn

Hannover (ots)

Glück im Unglück hatte gestern Abend ein 86-jähriger Rentner im Bahnhaltepunkt Kirchdorf (Deister).

Ohne Fremdverschulden, dafür aber alkoholisiert, fiel der Mann gegen halb sieben von der Bahnsteigkante in den Gleisbereich. Ein 62-jähriger Zeuge, der dort gerade zufällig mit seiner Ehefrau spazieren ging, bemerkte den Unfall und erkannte geistesgegenwärtig die Gefahr. Er begab sich ebenfalls in den Gleisbereich, um dem verunfallten Rentner zu helfen. In diesem Moment fuhr eine S-Bahn von Hannover Hauptbahnhof in Richtung Haste. Kurz vor dem Haltepunkt Kirchdorf (Deister) erkannte der Triebfahrzeugführer die beiden Männer im Gleis, gab einen sogenannten Achtungspfiff ab und leitete eine Schnellbremsung ein. Die mit 150 Fahrgästen besetzte S-Bahn kam rechtzeitig zum Stehen und dem 62-Jährigen gelang es den 86-Jährigen aus dem Gleisbett zu ziehen. Umgehend wurde die Strecke gesperrt. Bundes- und Landespolizei wurden über den Unfall informiert und eilten zum Unfallort. Der verunfallte Rentner zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu. Zudem wies er einen Atemalkoholwert von 1,35 Promille auf. Ob die Alkoholisierung der Grund für den Sturz war, ist Bestandteil der Ermittlungen. Der Zeuge zog sich bei der Rettungsaktion ebenfalls leichte Verletzungen am Arm zu. Beide wurden im Anschluss zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus verbracht.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Strecke gegen halb 8 wieder freigegeben werden. Es kam zu Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Die Bundespolizeiinspektion Hannover ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

