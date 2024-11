Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Nach Widerstand in Gewahrsam genommen

Gaggenau (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu einem Polizeieinsatz in einer Klinik in der Max-Hildebrandt-Straße. Nachdem sich ein Patient weigerte die Klinik nach einer abgebrochenen Therapie zu verlassen, wurde die Polizei hinzugezogen. Einem durch das Klinikpersonal erteilten Platzverweis wollte der alkoholisierte und aggressive Mann nicht nachkommen. Beim Versuch die Örtlichkeit mit einem Taxi zu verlassen leistete er gegen die Polizeibeamten heftigen körperlichen Widerstand und beleidigte die Polizisten. Er wurde daraufhin in Gewahrsam genommen. Am Sonntagabend gegen 20 Uhr soll sich der Störenfried erneut, trotz Hausverbot und Platzverweis, in der Rehaklinik aufgehalten haben. Im Rahmen der Fahndung konnte der Mann zunächst nicht aufgefunden werden. Am Montag gegen 1 Uhr wurden die Beamten erneut zu der Fachklinik gerufen, da sich der 43-Jährige offenbar über ein Fenster Zutritt ins Gebäude verschafft hatte. Er konnte in einem Aufenthaltsraum angetroffen und in eine Gewahrsamseinrichtung gebracht werden. Bis zu seiner Einquartierung beleidigte er mehrfach alle eingesetzten Beamten. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Hausfriedensbruch, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

