Haslach (ots) - Am Samstag in der Zeit zwischen 2 Uhr und 4 Uhr wurden zwei Autos auf einem Parkplatz in der Ringstraße sowie ein Auto in der Steinacher Straße geöffnet und ein weiteres beim Öffnen beschädigt. Aus den Fahrzeugen entwendeten die mutmaßlichen Diebe Fahrzeugscheine sowie ein geringer Münzgeldbetrag. In der Engelstraße verschaffte sich das Trio gewaltsam Zutritt in eine Tiefgarage. Hier wurden ...

