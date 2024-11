Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Elgersweier - Brand in Kellerwohnung

Elgersweier (ots)

Am Montagmorgen, gegen 06:30 Uhr, wurde der Polizei über Notruf ein Brand in einer Kellerwohnung in der Robert-Bosch-Straße gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus der Wohnung und es entstand starke Rauchentwicklung. Die anwesenden Bewohner wurden evakuiert und von den eingesetzten Rettungskräften erstversorgt. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude mit Atemschutz betreten konnte, stellten sie in einer der Wohnungen eine leblose Person fest. Ob es sich bei dem Leichnam um den Wohnungsinhaber handelt, kann zu diesem Zeitpunkt nicht verifiziert werden. Die Evakuierten der einzelnen Wohnungen wurden durch Mitarbeiter der Stadt Offenburg in einem Nebengebäude untergebracht. Die Identifizierung des Leichnams und die Klärung der Brandursache ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. /vo

