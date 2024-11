Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, A5 - Schwerer Verkehrsunfall

Neuried, A5 (ots)

Für einen Autofahrer kam bei einem Verkehrsunfall am frühen Montag jede Hilfe zu spät. Er erlag seinen schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die bisherigen Ermittlungen der Beamten der Verkehrspolizei, lassen darauf schließen, dass der der Mann gegen 2 Uhr auf der Autobahn zwischen Offenburg und Lahr unterwegs war, als es zum Zusammenstoß mit dem Fahrer eines Mercedes Sprinter kam. Der Fahrer des Sprinters bliebe aktuellen Erkenntnissen zufolge unverletzt. Zur Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn bis 8 Uhr voll gesperrt. Derzeiit ist die linke Fahrspur befahrbar, während auf der rechten Spur letzte Aufräumarbeiten im Gange sind. Durch die Staatsanwaltschaft Offenburg wurde ein Unfallablaufgutachten in Auftrag gegeben. Neben den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr und das THW im Einsatz.

