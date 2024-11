Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Wolfach - Kollision zwischen Traktor und Pkw

Wolfach (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Freitagabend ein Autofahrer bei einer Kollision mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine zu. Gegen 17:30 Uhr fuhr ein 17-jähriger Traktorfahrer auf der B294 von Wolfach kommend in Richtung Halbmeil. An der Einmündung Ippichen bog der junge Mann nach links ab und übersah den entgegenkommenden Pkw, Kia, eines 49-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, bei welchem der Autofahrer schwer verletzt wurde. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Traktors blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 1000 Euro. Die B294 war bis gegen 18:30 Uhr voll gesperrt.

/bab

