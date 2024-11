Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Vorfahrt missachtet

Offenburg (ots)

Am Donnerstagabend kam es an der Kreuzung Ortenberger Straße/Philosophenweg in Offenburg zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Ermittlungen soll eine 66-jährige VW-Fahrerin, aus dem Philosophenweg kommend, die Vorfahrt einer BMW-Fahrerin missachtet haben. Kurz vor 20 Uhr kam es offenbar zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, wodurch die VW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Beide Beteiligten wurden zur Abklärung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 40.000 Euro und beide Autos mussten abgeschleppt werden.

/em

