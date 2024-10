Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trennschleifer und Werkzeuge entwendet

Nordhausen (ots)

Beute im Wert von mehreren tausend Euro machten Unbekannte in der vergangenen Nacht im Stadtgebiet von Nordhausen. Zwischen Montagabend, 20 Uhr, und Dienstagmorgen, 5.50 Uhr, machten sie sich an einer Werkzeugkiste zu schaffen, welche sich auf der Ladefläche eines Firmenfahrzeuges befand. Daraus erbeuteten die Diebe Trennschleifer und Werkzeuge. Das Fahrzeug war zur Tatzeit auf dem Parkplatz der Turnhalle in der Sangerhäuser Straße abgestellt. Wer die Tat bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0255147

