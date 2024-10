Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dreister Taschendiebstahl

Nordhausen (ots)

Unbekannte erbeuteten am Montagvormittag eine Umhängetasche, die sich im Einkaufskorb eines Supermarktes in der Uthleber Straße befand. Der Besitzer der Tasche hatte diese kurzzeitig im Einkaufskorb zurückgelassen. Als er die Tasche wenige Minuten später holen wollte, hatten unbekannte Diebe die Tasche bereits entwendet. Der Diebstahl ereignete sich gegen 10 Uhr. In der Tasche befanden sich unter anderem persönliche Dokumente, Bargeld und ein Mobiltelefon. Wer hat die Tat bemerkt? Wer Hinweise zu dem oder den Tätern oder zum Verbleib der schwarzen Umhängetasche geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0255011

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell