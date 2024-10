Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Nordhausen (ots)

Eine Frau wurde am Montagabend in Nordhausen Opfer eines unvermittelten Angriffs. Sie hielt sich gegen 18.45 Uhr im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle in der Nähe des Marktes auf, als sie plötzlich von einem Unbekannten körperlich angegriffen wurde. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Täter lief in Richtung Bahnhof davon. Im Rahmen der Nachbereichsfahndung konnte der unbekannte Angreifer nicht mehr aufgegriffen werden.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden:

- scheinbares Alter: zwischen 35 und 42 Jahren - Größe: 1,60 m bis 1,80 m - kurze braune Haare, Dreitagebart -Bekleidung: dunkle Bekleidung, trug eine schwarze Jacke mit weißer Aufschrift.

Wer hat die Tat bemerkt und kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0255054

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell