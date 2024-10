LPI-NDH: Kollision mit Jungbullen

Ebeleben (ots) - Eine Autofahrerin konnte am Montagmorgen im Kyffhäuserkreis die Kollision mit einem Reh nicht mehr verhindern. Sie befuhr kurz nach 6 Uhr die Landstraße 3032 aus Richtung Ebeleben in Richtung Wiedermuth, als das Wildtier plötzlich die Fahrbahn querte. Durch den Zusammenstoß entstand am Pkw ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Das Reh verendete unweit der Unfallstelle. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

