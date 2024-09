Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen gesucht - hochwertige Werkzeuge entwendet

Sollstedt (ots)

Am vergangenen Wochenende wurde eine Baustelle an der Grundschule in der Halle-Kasseler-Straße von Dieben heimgesucht. Zwischen Freitag, 14.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, öffneten der oder die Täter mehrere Baucontainer gewaltsam. Aus diesen entwendeten sie Werkzeuge, Baumaschinen sowie eine Rüttelplatte. Die Höhe des entstandenen Beuteschadens beläuft sich auf einen Wert im fünfstelligen Bereich. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind am Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Baustelle an der Grundschule aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0254197

