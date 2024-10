Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Weihnachtspyramiden und Uhr aus Garage entwendet

Mühlhausen (ots)

Ungewöhnliche Beute machten Unbekannte in Mühlhausen. Zwischen Samstag, 31. August, und Montag, 30. September, drangen Unbekannte gewaltsam in eine Garage am Forstberg ein. Daraus entwendeten der oder die Täter handgeschnitzte Weihnachtspyramiden sowie eine antike Uhr. Der Wert des Beuteguts beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Wer Angaben zur Tat oder den Tätern oder zum Verbleib des Beutegutes machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0254873

