Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Mülltonnen brennen/Zeugen gesucht

Wald-Michelbach (ots)

Am Donnerstagabend (11.04.), gegen 23.00 Uhr, wurden den Rettungskräften vier brennende Mülltonnen in der Schwalbengasse und "In der Gass" gemeldet. Die Tonnen wurden hierbei in zwei Fällen komplett zerstört, zwei Tonnen wiesen nur leichte Beschädigungen auf. Von Zeugen wurde etwa zur Tatzeit eine Gruppe junger Leute beobachtet, die in Richtung Gadern davonlief.

Die sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Die Beamten haben die Ermittlungen wegen Sachbschädigung durch Feuer aufgenommen und bitten Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme mit der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Rufnummer 06207/9405-0.

