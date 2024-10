LPI-NDH: Im Keller gezündelt

Sondershausen (ots) - Am Montagnachmittag befuhr ein Autofahrer die Landstraße 1040 aus Richtung Sondershausen in Richtung Badra. Als er ein vorausfahrendes Fahrzeug überholte und wieder einscherte, kam es zur Kollision mit einem Jungbullen, der auf der Fahrbahn stand. Der Bulle überlebte den Zusammenstoß nicht. Personen wurden nicht verletzt. An dem Auto entstand ein erheblicher Sachschaden. Die Fahrbahn war bis etwa 16 Uhr halbseitig gesperrt. Rückfragen bitte an: ...

