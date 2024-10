Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Neuer Kontaktbereichsbeamter für die Landgemeinden Sonnenstein und Am Ohmberg im Eichsfeldkreis

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Sonnenstein/Am Ohmberg (ots)

Am Verwaltungssitz der Landgemeinde Sonnenstein in Weißenborn-Lüderode wurde am Donnerstag, 26. September, Polizeihauptmeister Alexander Krieger feierlich in sein neues Amt als Kontaktbereichsbeamter (KoBB) der Landgemeinden Sonnenstein und Am Ohmberg eingeführt. Er tritt die Nachfolge für den Kontaktbereichsbeamten PHM Enrico Müller an, welcher in den Kontaktbereich Uder wechselte.

PHM Krieger ist künftig vor Ort direkter polizeilicher Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger der beiden Landgemeinden und nimmt damit eine zentrale Rolle in der Stärkung der örtlichen Sicherheit und des Vertrauensverhältnisses zwischen Bevölkerung und Polizei ein.

Die Bürgermeisterin der Landgemeinde Sonnenstein, Frau Margit Ertmer, freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen KoBB. "Alle bisherigen Kontaktbereichsbeamten haben sich in der Landgemeinde Sonnenstein gut aufgehoben gefühlt.", resümiert sie. Frau Ertmer betont, dass Kontaktbereichsbeamte für die Bevölkerung stets wichtige Ansprechpartner vor Ort darstellen. Ein Kontaktbereichsbeamter ist jemand mit offenem Ohr und dem richtigen Augenmaß, so die Bürgermeisterin.

Zum Kontaktbereich des Polizeihauptmeisters zählt auch die Landgemeinde Am Ohmberg. Deren Bürgermeister, Herr Karl-Josef Wand, gratulierte Herrn Krieger ebenfalls zum neuen Amt. Ein Kontaktbereichsbeamter ist wichtig für die polizeiliche Präsenz vor Ort, das Sicherheitsbedürfnis spielt in das Wohlfühlgefühl der Bevölkerung - ein KoBB steigert dieses Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger maßgeblich, äußert Herr Wand. Gemeinsam mit den Ordnungsämtern wird PHM Krieger ein gutes Team in den Landgemeinden bilden, ist sich der Bürgermeister sicher.

Der Haupt- und Personalamtsleiter der Gemeinde Sonnenstein, Herr Lamkowski, zu dessen Verantwortungsbereich auch das Ordnungswesen gehört, freut sich ebenfalls auf die künftige Zusammenarbeit mit dem neuen KoBB.

Als Vertreter der Landespolizeiinspektion Nordhausen betont Herr Polizeioberrat Thomas Gubert, dass stets das Bestreben herrscht, die Kontaktbereiche so schnell wie möglich nachzubesetzen. Mit Herrn Krieger erhalten die Bürgerinnen und Bürger einen jungen Polizeihauptmeister als ihren polizeilichen Ansprechpartner vor Ort. Er wird jeweils ein Kontaktbereichsbüro in den beiden Landgemeinden betreuen.

Erster Polizeihauptkommissar Andreas Pfordt, stellv. Leiter der PI Eichsfeld, freut sich ebenfalls, dass PHM Krieger nun in sein Amt als KoBB der Landgemeinden Sonnenstein und Am Ohmberg eingeführt wird. Besonders würdigte Herr EPHK Pfordt die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen zwischen der Polizei und den Verantwortlichen der Landgemeinden. Er ist sich sicher, dass PHM Krieger das gute Miteinander pflegen und fortführen wird.

PHM Krieger blickt seiner Tätigkeit mit erwartungsvoller Vorfreude entgegen. Der Eichsfelder schloss im Jahr 2011 seine Ausbildung in Meiningen erfolgreich ab. Seitdem sammelte er Erfragungen in der Bereitschaftspolizei und im Einsatz- und Streifendienst (ESD). Bereits seit 2013 versah er seinen Dienst im ESD in Heiligenstadt. Seit 2022 konnte er bereits Erfahrungen als Kontaktbereichsbeamter in Heiligenstadt und Dingelstädt sammeln. Damit blickt der 35-Jährige, trotz seines recht jungen Lebensalters, auf umfangreiche polizeiliche Einsatzerfahrung zurück.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell