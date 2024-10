LPI-NDH: Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Nordhausen (ots) - Eine Frau wurde am Montagabend in Nordhausen Opfer eines unvermittelten Angriffs. Sie hielt sich gegen 18.45 Uhr im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle in der Nähe des Marktes auf, als sie plötzlich von einem Unbekannten körperlich angegriffen wurde. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Täter lief in Richtung Bahnhof davon. Im Rahmen der ...

