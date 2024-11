Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nach Ladendiebstahl in Haft

Rastatt (ots)

Nach einem begangenen Ladendiebstahl am Donnerstagnachmittag in einem Einkaufsmarkt in der Rauentaler Straße konnten gleich drei gegen den mutmaßlichen Dieb bestehende Haftbefehl vollstreckt werden. Der 24-Jährige wurde gegen 13:30 Uhr durch das Auslösen einer akustischen Diebstahlsicherung von einer Zeugin ertappt, angesprochen und bis zum Eintreffen einer Polizeistreife festgehalten. Die Beamten fanden bei der Kontrolle des Mannes ein Klappmesser in seiner Hosentasche. Bei der anschließenden Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass er wegen früherer Delikte bereits die Aufmerksamkeit der Staatsanwaltschaft auf sich gezogen hatte. Der Mittzwanziger wurde daraufhin festgenommen und zum Polizeirevier Rastatt gebracht. Bei den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde überdies ein Tütchen mit Amphetamin bei dem 24-Jährigen aufgefunden. Da er die zur Abwendung der Freiheitsstrafe festgesetzte Geldsumme nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Ihm steht eine neuerliche Anzeige wegen Diebstahls ins Haus.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell