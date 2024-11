Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Verkehrsunfall

Achern (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des mutmaßlichen Unfallverursachers kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Lange Straße. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 19-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer und dessen Beifahrerinnen gegen 23 Uhr die Eichbühnstraße. Als er nach rechts in die Lange Straße einbiegen wollte, kam es offenbar zur Kollision mit einer vorfahrtsberechtigen 65-jährigen Opel-Fahrerin. Auf Grund des Zusammenstoßes soll sich der Opel um die eigene Achse gedreht haben und in entgegengesetzter Richtung zum Stillstand gekommen sein. Der 19-Jährige entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte der mutmaßliche Unfallverursacher ermittelt werden und an der Halteranschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro.

