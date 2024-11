Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Einbruch in Bar, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind bislang unbekannte Täter in eine Bar in der Straße "Am Sundheimer Fort" eingestiegen. Nach ersten Erkenntnissen drangen die ungebetenen Besucher gegen 04:30 Uhr durch das Aufhebeln einer Hintertür in das Gebäude ein. Im Anschluss sollen sie offenbar mehrere Spielautomaten aufgebrochen und deren Geldkassetten entwendet haben. Der Diebstahlschaden lässt sich derzeit noch nicht genau beziffern. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 zu melden.

