Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, A5 - Fahren unter Alkoholeinfluss

Renchen, A5 (ots)

Mehrere Zeugenhinweise aufgrund eines unsicher fahrenden Lkw auf der A5 erreichten die Polizei am Samstagvormittag gegen 11 Uhr. Laut Schilderung der Anrufer fuhr der Sattelzug zwischen Achern und Appenweier in deutlichen Schlangenlinien auf dem rechten Fahrstreifen der Südfahrbahn. Der 50-jährige Lenker des Schwergewichtes konnte von der Polizei auf die Tank-und Rastanlage Renchtal gelotst werden. Hier ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest, dass der Fahrer mit einem Alkoholwert von über 2,4 Promille am Straßenverkehr teilgenommen hatte. In Folge dessen wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und sein Führerschein einbehalten. Der Fahrer sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

