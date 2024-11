POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht, eine Person leicht verletzt

Steinfurt (ots) - Auf dem Parkplatz der Sporthalle der Technische Schulen an der Liedekerker Straße in Burgsteinfurt ist es am Freitag (08.11.24) zu einem Unfall gekommen. In der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr wurde ein Toyota Avensis, der auf dem Parkplatz abgestellt war, hinten rechts beschädigt. Die Schadenshöhe liegt schätzungsweise bei rund 5.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich nach dem Unfall ...

