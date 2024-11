Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Anrufbetrug

Ibbenbüren (ots)

Ein 72-Jähriger hat jetzt bei der Polizei Anzeige erstattet, weil er Betrügern aufgesessen ist. Zunächst erhielt der Mann eine SMS, angeblich von seiner Hausbank. Er folgte dem Link und gab seine Bankdaten an. Dann wurde er von einem unbekannten Täter angerufen, der sich als Bankmitarbeiter ausgab. Der 72-Jährige gab mehrere Echtzeit-Überweisungen frei. Er verlor dadurch einen hohen vierstelligen Eurobetrag. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe: Geben Sie Betrügern keine Chance! - Informieren Sie Ihre Verwandten und Freunde über die gängigen Betrugsmaschen per Telefon - falsche Polizisten, Schockanrufe, Enkel-Tricks und falsche Bankmitarbeiter. - Niemals fordert eine Bank oder eine Behörde dazu auf, Geld zu überweisen oder zu übergeben. - Betroffene sollten bei dem geringsten Zweifel einfach auflegen und über die Ihnen bekannten Wege die offiziellen Stellen selbst kontaktieren. - Auch kann es helfen, sich Hilfe bei guten Bekannten oder Familienmitgliedern zu suchen. So klärt sich ein Betrugsversuch schnell auf.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell