Feuerwehr Bergisch Gladbach

FW-GL: Familientag der Feuerwehr Bergisch Gladbach am 11. Mai 2024

Bergisch Gladbach (ots)

Alle Feuerwehrbegeisterten, von klein bis groß, haben die Möglichkeit am Samstag, den 11. Mai 2024 am Abenteuerspielplatz an der Diepeschrather Mühle im Stadtteil Hand einen aufregenden Tag zu verbringen.

In der Zeit von 10 Uhr bis 18:00 Uhr bietet der Löschzug 6 - Paffrath/Hand ein interessantes Programm mit Showübungen, Fahrzeugausstellung und Infos über die Herausforderungen einer modernen Feuerwehr mit Rettungsdienst in einen abwechslungsreichen Rahmen für einen gemeinsamen Familienausflug.

Im Vordergrund stehen die kleinen Gäste und eventuell zukünftigen Feuerwehrmitglieder. Kindgerechte Brandschutzerziehung und spielerische Wissensvermittlung helfen bereits den Kleinsten im Ernstfall ruhig und sicher die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ein buntes Programm mit Spielen, basteln, malen und eine tolle Fragen-Rallye wird durch die Jugendfeuerwehr angeboten. Bereits ab 10 Jahren hat man in der Jugendfeuerwehr die Möglichkeit Feuerwehr kennenzulernen. In regelmäßigen Übungsdiensten wird hierbei feuerwehrtechnisches Wissen vermittelt, Sport getrieben aber auch Freizeit altersgerecht gestaltet.

Mit dabei ist erneut die Verkehrswacht Rheinisch-Bergischer Kreis mit ihrer großen Fahrradwerkstatt und erstmalig auch die Ortgruppe Bergisch Gladbach DRLG.

Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich bestens gesorgt.

Hinweise zur Anreise:

Die gesamte Veranstaltung ist barrierefrei. Die Parkplätze am Spielplatz der Diepeschrather Mühle sind nur für Feuerwehrfahrzeuge oder Fahrzeuge mit Behindertenausweis reserviert. Die Parkplätze am Kombibad Paffrath stehen für die Anreise mit einem PKW zur Verfügung. Hinweisschilder leiten die Besucher von dort aus bis zur Veranstaltung.

Original-Content von: Feuerwehr Bergisch Gladbach, übermittelt durch news aktuell