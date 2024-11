POL-ST: Neuenkirchen, Einbruch in Tennisheim

Ibbenbüren (ots) - In Ibbenbüren sind unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag (10.11.) auf Montag (11.11.) in insgesamt vier Objekte eingestiegen. An der Artlandstraße sind die Täter am Montag in einem Sackgassenbereich in ein Doppelhaus eingestiegen. Nach ersten Ermittlungen haben die Unbekannten an beiden Objekten in der Zeit von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr die ...

mehr