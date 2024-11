Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbrüche in Wohnhäuser und die Gemeinschaftshauptschule

Ibbenbüren (ots)

In Ibbenbüren sind unbekannte Täter in der Zeit von Sonntag (10.11.) auf Montag (11.11.) in insgesamt vier Objekte eingestiegen.

An der Artlandstraße sind die Täter am Montag in einem Sackgassenbereich in ein Doppelhaus eingestiegen. Nach ersten Ermittlungen haben die Unbekannten an beiden Objekten in der Zeit von 15.00 Uhr bis 20.00 Uhr die Terrassentüren aufgebrochen. Die Täter durchsuchten die Häuser und entwendeten aus einer Doppelhaushälfte ein I-phone, ein I-pad und ein Laptop. Ob aus der zweiten Doppelhaushälfte auch etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

In Laggenbeck haben Unbekannte am Montag in der Zeit von 11.15 Uhr bis 19.15 Uhr an der Humboldtstraße, im Bereich Kantweg ebenfalls an einem Wohnhaus die Terrassentür beschädigt, um sich Zugang zum Haus zu verschaffen. Hier entwendeten die Täter Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

In der Zeit von Sonntag, 20.00 Uhr bis Montag, 06.15 Uhr sind Unbekannte in Laggenbeck in die Gemeinschaftshauptschule an der Mettinger Straße eingestiegen. Sie hebelten eine Tür auf und durchwühlten unter anderem im Lehrerzimmer und im Sekretariat diverse Schränke. Die Unbekannten entwendeten von dort einen Safe, in dem sich ein geringer vierstelliger Bargeldbetrag befand.

Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Wache in Ibbenbüren in Verbindung, Telefon 05451/591-4315.

