POL-ST: Greven-Reckenfeld, Saerbeck: Exhibitionisten aufgetreten Zeugen gesucht

Greven, Saerbeck (ots)

Am Mittwoch (06.11.) ist es auf dem Steverweg in Greven-Reckenfeld zu exhibitionistischen Handlungen gekommen. Eine unbekannte männliche Person hat ein Kind angesprochen und sich ihm gegenüber Scham verletzend verhalten. Ersten Ermittlungen zufolge war die Person schlank, trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Jacke mit einer Kapuze, eine graue Jogginghose und Sportschuhe. Am Donnerstag (07.11.) sind gegen 07.40 Uhr zwei 12- jährige Mädchen aus Saerbeck mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg an der Ibbenbürener Straße entlanggefahren. In Höhe der Hausnummer 51 verläuft der Radweg zwischen einem Firmengebäude und einem Parkplatz. In Höhe des Parkplatzes kam den beiden Mädchen eine männliche Person entgegen. Der Mann entblößte sich vor den Kindern. Er konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, etwa 50 Jahre alt, ungefähr 175 cm groß, schlanke Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Wollmütze, unter der grau-weiße Haare zu sehen waren, eine blaue Jeans und eine dunkelblaue hüftlange Daunenjacke. Die Ermittlungen sind aufgenommen und die Polizei sucht in beiden beschriebenen Sachverhalten Zeugen. Die beiden Taten stehen in keinem Zusammenhang, es handelt sich hierbei um zwei unabhängige Sachverhalte. Die Polizei rät allen Personen, die mit einem Exhibitionisten in Kontakt kommen: Versuchen Sie, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, keine Reaktion zu zeigen, sondern ignorieren Sie die Person. Versuchen Sie sich das Aussehen so gut wie möglich einzuprägen und nehmen Sie schnellst möglichst Kontakt zu der Polizei auf. Sollten Sie Angaben zu dem Vorfall in Greven-Reckenfeld machen können, kontaktieren sie bitte die Polizei in Greven unter 02571/928-4455. Für den beschriebenen Sachverhalt in Saerbeck ist die Polizei in Emsdetten unter 02572/9306-4415 zu erreichen.

