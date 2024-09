POL-HI: Unfall verursacht und weitergefahren: Polizei sucht Hinweise zu flüchtigem Unfallbeteiligten

Hildesheim (ots) - Harsum / Hüddessum (cb). Am 31.08.2024, ab 19:00 Uhr fand in Harsum / Hüddessum das Reiterfest Harsum statt. Erst am Folgetag wurde der Polizei gemeldet, dass auf dem Volksfest das Lied "L'Amour toujours" gespielt wurde. Aus dem Publikum seien zu dieser Melodie ausländerfeindliche Texte gesungen worden. Für die Bearbeitung dieses Vorfalls ist der ...

mehr