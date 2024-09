POL-HI: 2. Verkehrssicherheitswoche des Jahres 2024 im Zuständigkeitsbereich des PK Elze

Hildesheim (ots) - Giesen / Groß Förste (cb). In der Zeit vom 31.08.2024 bis zum 01.09.2024 ist es in dem Neubaugebiet "Am Bühfel" in Groß Förste zu einem Diebstahl gekommen. Unbekannte Täter entwendeten diverses Baumaterial welches in einem unverschlossenen Rohbaulagerte. Die Schadenshöhe ist bislang unbekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen bzw. den Tätern geben können, werden gebeten die Polizei Sarstedt zu kontaktieren, Tel. 05066/9850. Rückfragen ...

mehr